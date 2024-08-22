В субботу стартует чемпионат Израиля по футболу

В субботу, 24 августа стартует чемпионата Израиля по футболу. Матч "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим) перенесен. Сегодня "Маккаби" играет в отборочном турнире Лиги Европы.

В субботу состоятся матчи:

19:00. Маккаби Бней Райна - Маккаби (Нетания).

Бней Сахнин - Маккаби (Петах-Тиква).

20:00. Маккаби (Хайфа) - Ирони (Тверия).

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Хайфа).