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В субботу стартует чемпионат Израиля по футболу

время публикации: 22 августа 2024 г., 13:16 | последнее обновление: 22 августа 2024 г., 13:16
В субботу стартует чемпионат Израиля по футболу
AP Photo/Natacha Pisarenko

В субботу, 24 августа стартует чемпионата Израиля по футболу. Матч "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим) перенесен. Сегодня "Маккаби" играет в отборочном турнире Лиги Европы.

В субботу состоятся матчи:

19:00. Маккаби Бней Райна - Маккаби (Нетания).

Бней Сахнин - Маккаби (Петах-Тиква).

20:00. Маккаби (Хайфа) - Ирони (Тверия).

Апоэль (Хадера) - Апоэль (Хайфа).

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