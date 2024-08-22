Волейбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Израильтяне победили хорватов

В матче отборочного турнира чемпионата Европы по волейболу 2026 года сборная Израиля победила хорватов 3:1.

Счет по партиям: 25:22, 23:25, 25:22, 25:23.

В первом туре израильтяне проиграли эстонцам 1:3.

Команда, занявшая первое место (на данный момент сборная Эстонии), выступит на чемпионате Европы.

Пять из семи команд, занявших вторые места в группах, выступят на чемпионате Европы.