Чехи и грузины сыграли вничью. Сборная Грузии впервые набрала очко в матче Евро

В Гамбурге состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Чехии и Грузии сыграли вничью 1:1.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия (82, Гвелесеани), Кочорашвили, Меквабишвили, Цитаишвили (62, Лочошвили), Микаутадзе (88, Квилитая), Кварацхелия (82, Лобжанидзе), Давиташвили (62, Чакветадзе)..

Чехия: Штанек, Гранач, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Давид Юрашек (82, Барак), Соучек, Провод (82, Шевчик), Гложек (55, Матей Юрашек), Черны (55, Лингр), Шик (68, Хитил).

Эксперты и букмекеры считают явням фаворитом сборную Чехии. Раньше эти команды между собой не играли.

Чехи и грузины первые матчи проиграли.

Чехи первый опасный момент создали на четвертой минуте. Юрашек головой направил мяч в нижний угол. Вратарь в прыжке мяч парировал.

В начале матча чехи атаковали чаще и опаснее. На 23-й минуте они открыли счет. После подсказки видеоассистентов гол не засчитали. Была игра рукой у Патрика Шика, забившего гол. На 27-й минуте Черны едва не забил. Мамардашвили мяч поймал. А затем судья показал, что был офсайд.

В первые полчаса чехи проводили атаки на высоких скоростях. Грузинской обороне было очень тяжело.

Во второй половине первого тайма грузины стали чаще выходить в атаку, подали несколько перспективных угловых.

На 45-й минуте Кварацхелия навесил со штрафного. Кашия бил из пределов вратарской. Штанек ногой мяч парировал. За этот эпизод был назначен пенальти (игра рукой Гранача). 11-метровый реализовал Микаутадзе 1:0.

Робин Гранач (Виктория, Пльзень) превращается в главного неудачника чехов. В матче с португальцами он забил в свои ворота.

Пока оба мяча сборной Грузии в матчах чемпионата Европы забил Жорж Микаутадзе. Против него чехи довольно часто играли грубо, и заработали за эти нарушения несколько желтых карточек.

На 57-й минуте чехи неудачно подали угловой. Грузины организовали скоростную контратаку "три в два" Но после удара Кварцхелия мяч пролетел мимо цели.

"Не забиваешь ты, забивают тебе". На 59-й минуте после подачи углового Лингр пробил головой в дальний угол. Мяч попал в штангу. Патрик Шик (Байер, Леверкузен) добил мяч в сетку 1:1. Через две минуты после подачи углового опасный удар нанес Крейчи. Немного неточно.

На 66-й минуте Матей Юрашек нанес сильный удар издали. Мамардашвили мяч парировал.

На 68-й минуте Патрик Шик прихрамывая покинул поле.

После забитого гола у чехов значительное преимущество. На 78-й минуте опасно бил Лингр. Вратарь мяч отбил.

В конце встречи в основном атаковали чехи. Но на последних секундах у грузин получилась стремительная атака "три в один". Лобжанидзе пробил выше ворот.