Впервые за 32 года в НХЛ назначен главный тренер-еврей
время публикации: 22 июня 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 11:20
36-летний Райан Уорсофски назначен главным тренером "Сан-Хосе Шаркс". Он стал первым главным тренером-евреем клуба НХЛ за последние 32 года, сообщает Jewish Telegraphic Agency.
Райан в следующем сезоне станет самым молодым главным тренером клуба НХЛ.
В прошлом сезоне он был помощником главного тренера "акул".
Райан Уорсофски играл на позиции защитника в низших лигах США и в чемпионате Бельгии.
Его брат Дэвид Уорсофски играл в НХЛ за "Бостон Брюинз", "Колорадо Эвеланш", "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Джерси Дэвилз".
Ранее Райан Уорсофски тренировал "Чикаго Вулвз".
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