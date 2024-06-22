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Впервые за 32 года в НХЛ назначен главный тренер-еврей

время публикации: 22 июня 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 22 июня 2024 г., 11:20
Впервые за 32 года в НХЛ назначен главный тренер-еврей
AP Photo/Jeff Chiu

36-летний Райан Уорсофски назначен главным тренером "Сан-Хосе Шаркс". Он стал первым главным тренером-евреем клуба НХЛ за последние 32 года, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

Райан в следующем сезоне станет самым молодым главным тренером клуба НХЛ.

В прошлом сезоне он был помощником главного тренера "акул".

Райан Уорсофски играл на позиции защитника в низших лигах США и в чемпионате Бельгии.

Его брат Дэвид Уорсофски играл в НХЛ за "Бостон Брюинз", "Колорадо Эвеланш", "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Джерси Дэвилз".

Ранее Райан Уорсофски тренировал "Чикаго Вулвз".

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