Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует японец. Израильтянин вышел в финал
время публикации: 22 марта 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 10:37
В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует японский фигурист Сема Уно (107.72 балла).
На втором месте японец Юма Кагияма (106.35). На третьем - американец Илья Малинин (105.97), сын известных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за сборную Узбекистана.
Израильтянин Марк Городницкий занимает 14-е место (80.49).
Украинец Иван Шмуратко занял 33-е место и в финал не вышел.
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