Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует японец. Израильтянин вышел в финал

В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует японский фигурист Сема Уно (107.72 балла).

На втором месте японец Юма Кагияма (106.35). На третьем - американец Илья Малинин (105.97), сын известных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за сборную Узбекистана.

Израильтянин Марк Городницкий занимает 14-е место (80.49).

Украинец Иван Шмуратко занял 33-е место и в финал не вышел.