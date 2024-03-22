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Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует японец. Израильтянин вышел в финал

время публикации: 22 марта 2024 г., 10:32 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 10:37
Чемпионат мира по фигурному катанию. Лидирует японец. Израильтянин вышел в финал
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Монреале проходит чемпионат мира по фигурному катанию. После короткой программы лидирует японский фигурист Сема Уно (107.72 балла).

На втором месте японец Юма Кагияма (106.35). На третьем - американец Илья Малинин (105.97), сын известных фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за сборную Узбекистана.

Израильтянин Марк Городницкий занимает 14-е место (80.49).

Украинец Иван Шмуратко занял 33-е место и в финал не вышел.

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