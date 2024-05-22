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Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место

время публикации: 22 мая 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 09:31
Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место
AP Photo/Matias Delacroix

В Париже прошел Кубок мира по фехтованию на рапирах. Мужская сборная Израиля заняла четвертое место.

В полуфинале израильтяне проиграли японцам 22:45.

В матче за третье место наша команда проиграла сборной Казахстана 20:45.

Состав сборной Израиля: Алон Сарид, Дов Вимланский, Джонатан Коэн и Юваль Фрейлих.

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