Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место
время публикации: 22 мая 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 09:31
В Париже прошел Кубок мира по фехтованию на рапирах. Мужская сборная Израиля заняла четвертое место.
В полуфинале израильтяне проиграли японцам 22:45.
В матче за третье место наша команда проиграла сборной Казахстана 20:45.
Состав сборной Израиля: Алон Сарид, Дов Вимланский, Джонатан Коэн и Юваль Фрейлих.
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