Кубок мира по фехтованию. Израильтяне заняли четвертое место

В Париже прошел Кубок мира по фехтованию на рапирах. Мужская сборная Израиля заняла четвертое место.

В полуфинале израильтяне проиграли японцам 22:45.

В матче за третье место наша команда проиграла сборной Казахстана 20:45.

Состав сборной Израиля: Алон Сарид, Дов Вимланский, Джонатан Коэн и Юваль Фрейлих.