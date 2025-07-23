x
23 июля 2025
|
последняя новость: 12:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июля 2025
|
23 июля 2025
|
последняя новость: 12:05
23 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва

Знаменитые спортсмены
Теннис
время публикации: 23 июля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 11:24
Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва
AP Photo/Nick Wass

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва.

45-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Она победила 35-ю ракетку мира Пейтон Стирнс 6:3, 6:4.

Эта победа стала для легендарной теннисистки первой с августа 2023 года. Последний матч Винус сыграла в марте 2024 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июля 2025

Ига Швентек - победительница Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025

Новак Джококвич вышел в полуфинал Уимблдона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2025

Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона