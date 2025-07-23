Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва.

45-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Она победила 35-ю ракетку мира Пейтон Стирнс 6:3, 6:4.

Эта победа стала для легендарной теннисистки первой с августа 2023 года. Последний матч Винус сыграла в марте 2024 года.