Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва
время публикации: 23 июля 2025 г., 11:24 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 11:24
Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс вернулась на корт после полуторалетнего перерыва.
45-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Она победила 35-ю ракетку мира Пейтон Стирнс 6:3, 6:4.
Эта победа стала для легендарной теннисистки первой с августа 2023 года. Последний матч Винус сыграла в марте 2024 года.
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