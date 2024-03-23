Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне вылетели в дивизион ЗА
время публикации: 23 марта 2024 г., 16:40 | последнее обновление: 23 марта 2024 г., 16:40
В Испании сегодня завершается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) в дивизионе 2В.
Сборная Израиля проиграла все матчи и вылетела в дивизион 3А, победителем которого стала в прошлом году.
В последней игре израильтяне уступили сборной Тайваня 3:5.
В этом матче нашу команду устраивала только победа в основное время.
Сборная Тайваня выиграла первый период 2:0.
На 30-й минуте израильтяне вели в счете 3:2.
Это счет продержался до 47-й минуты. Затем сборная Тайваня забила три гола за 11 минут.
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