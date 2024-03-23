Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне вылетели в дивизион ЗА

В Испании сегодня завершается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) в дивизионе 2В.

Сборная Израиля проиграла все матчи и вылетела в дивизион 3А, победителем которого стала в прошлом году.

В последней игре израильтяне уступили сборной Тайваня 3:5.

В этом матче нашу команду устраивала только победа в основное время.

Сборная Тайваня выиграла первый период 2:0.

На 30-й минуте израильтяне вели в счете 3:2.

Это счет продержался до 47-й минуты. Затем сборная Тайваня забила три гола за 11 минут.