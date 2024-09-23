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Футболист команды "Апоэль" (Иерусалим) вызван на допрос в полицию

время публикации: 23 сентября 2024 г., 13:26 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 13:26
Футболист команды "Апоэль" (Иерусалим) вызван на допрос в полицию
AP Photo/Efrem Lukatsky

Игрок футбольного клуба "Апоэль" (Иерусалим) Элож Яао вызван для дачи свидетельских показаний в Управление полиции в столичном районе Армон а-Нацив.

Согласно опубликованной информации, игрок будет давать показания по поводу инцидента во время матча против "Маккаби" (Тель-Авив).

Напомним, что в ходе матча игрок "красных" был удален после того, как вступил в "дискуссию" с арбитром, не назначившим пенальти в пользу "Апоэля". Покидая поле, игрок бросил бутылку в сторону болельщиков "Маккаби". Бутылка попала в одного из болельщиков.

Ожидается, что несмотря на допрос в полиции, наказание Яао останется дисциплинарным в виде штрафа и дисквалификации на несколько матчей.

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