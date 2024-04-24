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Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали семь медалей

время публикации: 24 апреля 2024 г., 07:50 | последнее обновление: 24 апреля 2024 г., 07:50
Паралимпийский чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали семь медалей
AP Photo/Hassan Ammar

В Фуншале, Мадейра, Португалия, проходит паралимпийский чемпионат Европы по плаванию.

Израильтяне завоевали семь медалей.

Ами Омер Дадаон стал чемпионом на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров брассом (категория S4).

Серебряные медали завоевали Лиад Шалаби (100 метров на спине, категория S1), Марк Маляр (100 метров на спине, категория SB), Ами Омер Дадаон (150 метров комплексным стилем, категория SM4) и Вероника Гуренко (50 метров брассом, категория SB2).

Бронзовую медаль завоевал Марк Маляр на дистанции 400 метров вольным стилем.

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