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Футбол. Манор Соломон переходит из "Тоттенхэма" в "Лидс"

время публикации: 24 августа 2024 г., 11:00 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 11:06
Футбол. Манор Соломон переходит из "Тоттенхэма" в "Лидс"
AP Photo/Alberto Pezzali

Полузащитник сборной Израиля Манор Соломон в следующем сезоне будет играть на правах аренды за "Лидс", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка должна быть завершена в ближайшие сутки.

Манор Соломон в декабре получил травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Его контракт с "Тоттенхэмом" действует до 2028 года.

"Лидс" по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги и выступает в Чемпионшипе.

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