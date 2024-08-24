Футбол. Манор Соломон переходит из "Тоттенхэма" в "Лидс"

Полузащитник сборной Израиля Манор Соломон в следующем сезоне будет играть на правах аренды за "Лидс", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сделка должна быть завершена в ближайшие сутки.

Манор Соломон в декабре получил травму колена, из-за которой пропустил большую часть сезона.

Его контракт с "Тоттенхэмом" действует до 2028 года.

"Лидс" по итогам сезона вылетел из Премьер-лиги и выступает в Чемпионшипе.