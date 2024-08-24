Первый гол чемпионата Израиля по футболу забил Кайс Ганем

В первых двух матчах чемпионата Израиля по футболу, который стартовал сегодня, были забиты быстрые голы.

В матче "Маккаби Бней Райна" - Маккаби" (Нетания) счет был открыт на третьей минуте. Хозяев вывел вперед Кайс Ганем, бывший игрок "Апоэлей" из Тель-Авива, Хайфы и Беэр-Шевы.

После первого тайма "Маккаби Бней Райна" уверенно выигрывает 4:1.

В матче "Бней Сахнин" - "Маккаби" (Петах-Тиква) хозяева открыли счет на 6-й минуте. Нападающий сборной Мадагаскара Александр Рамалингом (24 июля перешел из азербайджанского клуба "Сабаил") реализовал пенальти.

Счет по сле первого тайма 1:0.