Список самых быстрых футболистов Евро 2024

Официальный сайт УЕФА опубликовал список самых быстрых футболистов чемпионата Европы по футболу 2024 года.

По данным источника, 8 футболистов в матчах Евро 2024 развили скорость не ниже 35 км/ч.

Самый быстрый - румын Валентин Михэйле, развивший скорость 35.8 км/ч.

2. Дэн Ндой (35.6, Швейцария)

3. Расмус Хойлунд (Дания, 35.5)

4. Рафаэл Леау (Португалия, 35.4)

5. Жереми Фримпонг (Нидерланды, 35.2)

6. Нуну Мендеш (Португалия, 35.1)

7-8. Киран Тирни (Шотландия) и Килиан Мбаппе (Франция) (35).