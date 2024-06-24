Список самых быстрых футболистов Евро 2024
время публикации: 24 июня 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 13:29
Официальный сайт УЕФА опубликовал список самых быстрых футболистов чемпионата Европы по футболу 2024 года.
По данным источника, 8 футболистов в матчах Евро 2024 развили скорость не ниже 35 км/ч.
Самый быстрый - румын Валентин Михэйле, развивший скорость 35.8 км/ч.
2. Дэн Ндой (35.6, Швейцария)
3. Расмус Хойлунд (Дания, 35.5)
4. Рафаэл Леау (Португалия, 35.4)
5. Жереми Фримпонг (Нидерланды, 35.2)
6. Нуну Мендеш (Португалия, 35.1)
7-8. Киран Тирни (Шотландия) и Килиан Мбаппе (Франция) (35).
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