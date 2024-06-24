x
24 июня 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 июня 2024
|
24 июня 2024
|
последняя новость: 16:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евро 2024. Сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью. Немцы отыгрались на последних секундах

время публикации: 24 июня 2024 г., 00:08 | последнее обновление: 24 июня 2024 г., 00:08
Гол немцев
AP Photo/Frank Augstein
На 88-й минуте Гранит Джака пробил издали. Нойер в прыжке парировал
AP Photo/Frank Augstein
Не засчитанный гол Андриха
AP Photo/Frank Augstein

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью 1:1. Обе команды вышли в плэй-офф.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер (65, Варгас), Эбишер, Ндой (65, Амдуни), Эмболо (65, Дуа).

Германия: Нойер, Миттельштадт (61, Шлоттербек), Рюдигер, Та (61, Раум), Киммих, Андрих (65, Байер), Кроос, Гюндоган, Мусиала (76, Фюллькруг), Вирц (76, Сане), Хаверц.

На второй минуте Мусиала сделал великолепный пас на Гюндогана. Тот мог выходить один на один, но не сумел обработать мяч.

Начало матча проходит в невысоком темпе при территориальном преимуществе немцев. В случае ничьи обе команды выходят в плэй-офф.

Немцы забили на 17-й минуте. Андрих метров с 25 отправил мяч в ближний угол. Зоммер ошибся. Но гол не засчитан из-за фола Мусиалы против защитника.

На 29-й минуте Фройлер пробил. Дан Ндой (Болонья) удачно подставил ногу 0:1.

Тони Кроос сделал немало отличных обостряющих передач. Но партнеры не сумели ими воспользоваться.

Во втором тайме немцы усилили давление, но создавать голевые моменты получалось нечасто. Гости отвечали опасными контратаками.

На 50-й минуте Зоммер парировал мяч после сильного удара Мусиалы.

На 70-й минуте Киммих получил мяч во вратарской, но толком пробить не сумел. На 82-й минуте Кроос опасно исполнил штрафной с фланга. Голкипер парировал. Сане добивал. Неточно.

На 84-й минуте швейцарцы забили второй. Гол не засчитан - офсайд. На 88-й минуте Гранит Джака пробил издали. Нойер в прыжке парировал.

На второй минуте компенсированного времени Раум навесил. Фюллькруг головой отправил мяч в верхний угол 1:1.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июня 2024

Евро 2024. Сборные Германии и Швейцарии вышли в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2024

Нападающий сборной Албании, оскорблявший сербов и македонцев, дисквалифицирован на 2 матча
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2024

Мальчику, выбежавшему на поле и сделавшему селфи с Криштиану Роналду, запрещено посещать матчи Евро
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 июня 2024

Евро 2024. Бельгия - Румыния. Достижения Тилеманса, Лукаку и Кастельса