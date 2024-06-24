Евро 2024. Сборные Швейцарии и Германии сыграли вничью. Немцы отыгрались на последних секундах

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью 1:1. Обе команды вышли в плэй-офф.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Ридер (65, Варгас), Эбишер, Ндой (65, Амдуни), Эмболо (65, Дуа).

Германия: Нойер, Миттельштадт (61, Шлоттербек), Рюдигер, Та (61, Раум), Киммих, Андрих (65, Байер), Кроос, Гюндоган, Мусиала (76, Фюллькруг), Вирц (76, Сане), Хаверц.

На второй минуте Мусиала сделал великолепный пас на Гюндогана. Тот мог выходить один на один, но не сумел обработать мяч.

Начало матча проходит в невысоком темпе при территориальном преимуществе немцев. В случае ничьи обе команды выходят в плэй-офф.

Немцы забили на 17-й минуте. Андрих метров с 25 отправил мяч в ближний угол. Зоммер ошибся. Но гол не засчитан из-за фола Мусиалы против защитника.

На 29-й минуте Фройлер пробил. Дан Ндой (Болонья) удачно подставил ногу 0:1.

Тони Кроос сделал немало отличных обостряющих передач. Но партнеры не сумели ими воспользоваться.

Во втором тайме немцы усилили давление, но создавать голевые моменты получалось нечасто. Гости отвечали опасными контратаками.

На 50-й минуте Зоммер парировал мяч после сильного удара Мусиалы.

На 70-й минуте Киммих получил мяч во вратарской, но толком пробить не сумел. На 82-й минуте Кроос опасно исполнил штрафной с фланга. Голкипер парировал. Сане добивал. Неточно.

На 84-й минуте швейцарцы забили второй. Гол не засчитан - офсайд. На 88-й минуте Гранит Джака пробил издали. Нойер в прыжке парировал.

На второй минуте компенсированного времени Раум навесил. Фюллькруг головой отправил мяч в верхний угол 1:1.