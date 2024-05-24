Первым финалистом Евролиги стал "Панатинаикос"
время публикации: 24 мая 2024 г., 21:26 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 21:33
В Берлине начался "Финал четырех" Евролиги. Первым в финал вышел "Панатинаикос", разгромивший "Фенербахче" 73:57.
Второй финалист определится в матче "Реал" - "Олимпиакос".
После 10 минут 22:13, 20 - 38:36, 30 - 56:50.
Самый результативный игрок матча французский форвард "Панатинаикоса" Матиас Лессор (17 + 10 подборов).
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