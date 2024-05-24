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Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Тверия) вышел в Лигу Аль

время публикации: 24 мая 2024 г., 18:29 | последнее обновление: 24 мая 2024 г., 18:38
Чемпионат Израиля по футболу. "Ирони" (Тверия) вышел в Лигу Аль
AP Photo/Joan Monfort

В последнем туре Лиги Леумит произошла настоящая драма. "Ирони" (Кирьят-Шмона) за тур до финиша вернулся в Лигу Аль.

В последнем туре на повышение в классе претендовали "Ирони" (Тверия) и "Бней Йегуда" (Тель-Авив).

Претенденты синхронно одержали победы. "Бней Йегуда" в гостях разгромила "Апоэль" (Умм аль-Фахм) 6:1 "Ирони" в гостях разгромила "Маккаби" (Гернцлия) 4:1.

Соперники набрали по 62 очка. В Лигу Аль впервые в истории вышел "Ирони" (Тверия). "Ирони" занял второе место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. У "Ирони" +28, у "Бней Йегуды" + 26.

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