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Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Израиля и Артем Долгопят вышли в финал

время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 07:07
Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Израиля и Артем Долгопят вышли в финал
AP Photo/Geert vanden Wijngaert

В Римини, Италия, проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят занял восьмое место в индивидуальном многоборье.

Победил в многоборье киприот Мариос Георгиу.

Второе место занял украинец Олег Верняев, третье - итальянец Юмин Аббадини.

Сборная Израиля вышла в финал в командном многоборье, заняв седьмое место в квалификации.

Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.

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