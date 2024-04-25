Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Израиля и Артем Долгопят вышли в финал
время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:59 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 07:07
В Римини, Италия, проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят занял восьмое место в индивидуальном многоборье.
Победил в многоборье киприот Мариос Георгиу.
Второе место занял украинец Олег Верняев, третье - итальянец Юмин Аббадини.
Сборная Израиля вышла в финал в командном многоборье, заняв седьмое место в квалификации.
Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.
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