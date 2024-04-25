Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Сборная Израиля и Артем Долгопят вышли в финал

В Римини, Италия, проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Израильтянин Артем Долгопят занял восьмое место в индивидуальном многоборье.

Победил в многоборье киприот Мариос Георгиу.

Второе место занял украинец Олег Верняев, третье - итальянец Юмин Аббадини.

Сборная Израиля вышла в финал в командном многоборье, заняв седьмое место в квалификации.

Артем Долгопят вышел в финал в вольных упражнениях.