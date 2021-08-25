34-летний пловец Ияд Шалаби принес Израилю первое "золото" на Паралимпийских играх в Токио, выиграв финальный заплыв на 100 метров на спине. Он проплыл эту дистанцию за 2:28:04.

Ияд Шалаби родом из Шфарама, он вырос в арабской мусульманской семье. Мальчик родился глухим, а в возрасте 12 лет получил тяжелую травму, в результате которой был частично парализован (параплегия, паралич нижней части тела).

Тренируется в Хайфе. Тренер: Яков Бенинсон.

Шалаби стал первым израильтянином арабского происхождения, выигравшим медаль Паралимпиады.

Список израильских спортсменов, участвующих в Паралимпиаде в Токио

1. Александр Алексеенко (легкая атлетика)

2. Нина Городецки (бадминтон)

3. Надав Леви (бочча)

4. Эльхам Махамид Рузин (голбол)

5. Ноа Малка (голбол)

6. Галь Хамрани (голбол)

7. Ор Мизрахи (голбол)

8. Рони Охайон (голбол)

9. Лихи Бен Давид (голбол)

10. Паскаль Беркович (каякинг)

11. Полина Кацман (пауэрлифтинг)

12. Шмулик Даниэль (гребля)

13. Моран Самуэль (гребля)

14. Симона Горен (гребля)

15. Ахиджа Клейн (гребля)

16. Барак Хацор (гребля)

17. Михаль Фейнблат (гребля)

18. Марлайна Миллер (гребля)

19. Дорон Шазири (стрельба)

20. Юлия Черной (стрельба)

21. Ами Дадаон (плавание)

22. Башар Халаби (плавание)

23. Ариэль Маляр (плавание)

24. Марк Маляр (плавание)

25. Ияд Шалаби (плавание), золотая медаль

26. Юлия Гордейчук (плавание)

27. Вероника Гиренко (плавание)

28. Эрель Халеви (плавание)

29. Каролин Табиб (настольный теннис)

30. Адам Бердичевский (теннис на колясках)

31. Гай Сасон (теннис на колясках)

32. Йоси Саадон (теннис на колясках)

33. Шрага Вейнберг (теннис на колясках)

Напомним, что на Паралимпийских играх в Рио де-Жанейро в 2016 году участвовали 30 израильских атлетов. Тогда израильтяне завоевали три бронзовые медали. Этого успеха добились: Моран Самуэль в одиночной гребле, Дорон Шазири в пулевой стрельбе и Инбаль Пезаро в плавании на 200 метров комплексным стилем (категория SM5).