Водное поло. Женский юношеский чемпионат Европы. Поражения сборных Израиля и Украины
время публикации: 25 августа 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 18:25
В Загребе начался женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).
Сборная Израиля в первом матче проиграла итальянкам 6:15. Четыре итальянки забили по 3 гола.
В составе сборной Израиля по два гола забросили Тева Дорфман и Тирош Мийя (капитан команды).
В матче этой же группы В испанки победили сборную Нидерландов 12:8.
Украинки, выступающие в группе С, в первом матче проиграли сборной Словакии 7:12.
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