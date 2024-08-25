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Водное поло. Женский юношеский чемпионат Европы. Поражения сборных Израиля и Украины

время публикации: 25 августа 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 18:25
Водное поло. Женский юношеский чемпионат Европы. Поражения сборных Израиля и Украины
AP Photo/Reed Saxon

В Загребе начался женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

Сборная Израиля в первом матче проиграла итальянкам 6:15. Четыре итальянки забили по 3 гола.

В составе сборной Израиля по два гола забросили Тева Дорфман и Тирош Мийя (капитан команды).

В матче этой же группы В испанки победили сборную Нидерландов 12:8.

Украинки, выступающие в группе С, в первом матче проиграли сборной Словакии 7:12.

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