Водное поло. Женский юношеский чемпионат Европы. Поражения сборных Израиля и Украины

В Загребе начался женский юношеский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

Сборная Израиля в первом матче проиграла итальянкам 6:15. Четыре итальянки забили по 3 гола.

В составе сборной Израиля по два гола забросили Тева Дорфман и Тирош Мийя (капитан команды).

В матче этой же группы В испанки победили сборную Нидерландов 12:8.

Украинки, выступающие в группе С, в первом матче проиграли сборной Словакии 7:12.