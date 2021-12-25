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NEWSru.co.il :: Спорт25 декабря 2021 г., 16:18

Чемпионкой Израиля по теннису стала Николь Хирин

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Чемпионкой Израиля по теннису стала Николь Хирин

Чемпионкой Израиля по теннису впервые стала 20-летняя Николь Хирин, сенсационно победившая в финале первую ракетку Израиля Лину Глушко 2:6, 6:4, 6:4.

Николь Хирин - четвертая ракетка Израиля. Она занимает 608-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

В этом сезоне Николь стала победительницей турнира ITF в Гераклине (Греция), финалисткой турниров в Гераклионе (там проводилось три турнира подряд - израильтянка проиграла в финале второго и выиграла третий), Фредериксберге (Дания),

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