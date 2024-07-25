Макрон сообщил, что будет рад приезду Нетаниягу на Олимпиаду

В преддверии открытия парижской Олимпиады президент Франции Эммануэль Макрон дал развернутое интервью Radio France. В нем он ответил, в том числе, на призывы запретить Израилю участвовать в играх или ограничить использование национальной символики.

"Мы рады израильтянам, и у них должно быть право использовать государственный флаг", – сказал политик, добавив, что будет рад приветствовать и главу израильского правительства Биньямина Нетаниягу, как и других глав государств.

За отстранение израильской команды выступило ультралевое движение "Непокоренная Франция", входящее в занявший первое место на выборах альянс "Новый Народный фронт". Его представители проводят параллель между Израилем и Россией, спортсмены из которой не могут состязаться под своим флагом.

Марон напомнил, что война между Израилем и ХАМАСом началась с резни, устроенной ХАМАСом на израильской территории, в то время как Россия ведет против Украины агрессивную войну. Декларировав приверженность безопасности Израиля, Макрон призвал к урегулированию конфликта на основе принципа двух государств.