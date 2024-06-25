Евро 2024. Австрийцы победили голландцев и стали победителями группы

В Берлине состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная Австрии обыграла голландцев 3:2 и сенсационно выиграла группу D.

Нидерланды: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Гертрейда, Веррман, Схаутен, Рейндерс, Гакпо, Депай, Мален (72, Вегхорст).

Австрия: Пенц, Прасс, Линхарт (63, Кверфельд), Вебер, Пош, Гриллич (63, Баумгартнер), Зайвальд, Шмид (90 + 2, Райман), Забитцер, Виммер (63, Лаймер), Арнаутович (78, Грегорич).

Матч начался атаками австрийцев, которые открыли счет на 6-й минуте. Дони Мален неудачно прервал прострел, отправив мяч в свои ворота 0:1.

На 23-й минуте Мален вышел один на один и пробил мимо цели.

На 30-й минуте Забитцер нанес издали удар слету. Вратарь мяч поймал.

В первом тайме австрийцы упустили несколько возможностей удвоить преимущество. На 38-й минуте после подачи углового Забитцер опасно пробил. Вербрюгген мяч парировал. Арнаутович мог забить, но не сумел переправить мяч в пустой угол ворот.

На 41-й минуте опасный момент создали "оранжевые".Депай перебросил мяч через вратаря. Ленхарт вынес мяч ч ленточки.

На 47-й минуте Коди Гакпо принял мяч в штрафной и нанес удар в дальний угол 1:1.

На 59-й минуте Виммер навесил от лицевой. Романо Шмид нанес удар головой. Де Врей пытался вынести мяч, но только подправил в сетку своих ворот 1:2.

На 74-й минуте Депай сравнял счет 2:2.

На 81-й минуте Марсель Забитцер ударом с острого угла отправил мяч в сетку 2:3. На 82-й минуте Баумгартнер забил почти с нулевого угла. Этот гол не засчитан.

Из 12 ударов по воротов, нанесенных "оранжевыми", только 2 были точными. Австрийцы нанесли 5 точных ударов.