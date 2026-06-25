Чемпионат мира по футболу. Сборная ЮАР неожиданно вышла в плэй-офф

Из группы А в плэй-офф чемпионата мира вышли сборные Мексики и ЮАР.

Вылетели чехи.

Положение команд. Мексика 9 очков, ЮАР 4, Южная Корея 3, Чехия 1.

Мексика - Чехия 3:0

ЮАР - Южная Корея 1:0

Сенсационный результат.