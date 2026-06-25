Чемпионат мира по футболу. Сборная ЮАР неожиданно вышла в плэй-офф
время публикации: 25 июня 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 07:16
Из группы А в плэй-офф чемпионата мира вышли сборные Мексики и ЮАР.
Вылетели чехи.
Положение команд. Мексика 9 очков, ЮАР 4, Южная Корея 3, Чехия 1.
Мексика - Чехия 3:0
ЮАР - Южная Корея 1:0
Сенсационный результат.
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