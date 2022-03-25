Состоялся одиннадцатый Иерусалимский международный марафон. В нем приняли участие около 20 тысяч бегунов.

Победителем марафона среди мужчин стал израильтянин Агезе Гуади. Он преодолел дистанцию за 2 часа 37 минут 17 секунд. Он участник олимпиады 2016 года (в олимпийском марафоне занял 122-е место).

Победительницей Иерусалимского марафона стала беженка из Украины Валентина Верецкая. Ее время 2 часа 45 минут 54 секунды.

Валентина Верецкая (Килярская) – профессиональная спортсменка из Николаева. Она мастер спорта по легкой атлетике, многократная чемпионка Украины. Год назад выиграла чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу, а затем победила на Одесском полумарафоне.

Накануне Иерусалимского марафона Верецкая была приглашена на торжественную церемонию в Старом городе Иерусалима, где выступала вместе с мэром Иерусалима Моше Леоном и гендиректором министерства туризма Израиля Дани Шахаром.