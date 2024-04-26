Женский футбол. "Кирьят Гат" в четвертый раз подряд стал чемпионом Израиля
время публикации: 26 апреля 2024 г., 14:49 | последнее обновление: 26 апреля 2024 г., 14:49
"Кирьят Гат" в четвертый раз подряд стал победителем женского чемпионата Израиля по футболу.
В матче пятого тура верхнего плэй-офф чемпионки сыграли вничью 0:0 со столичным "Апоэлем", занимающим второе место, и стали недосягаемы для конкурентов. Отрыв от второго места 5 очков. Осталась всего одна игра.
Под руководством Эяля Саде "Кирьят Гат" стал флагманом израильского женского футбола - четырехкратный чемпион страны, двукратный серебряный призер, двукратный обладатель Кубка Израиля.
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