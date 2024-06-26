Бывших футболистов "Апоэля" (Калансуа) подозревают в мошенничестве

Подразделение по борьбе с мошенничество (Центральный округ) совместно со следователями Института национального страхования (Битуах Леуми) проводят расследование в отношении 36 бывших футболистов "Апоэля" (Калансуа), сообщает Ynet.

Речь идет о попытке обмануть Институт национального страхования на миллионы шекелей.

Согласно данным расследования, "Апоэль" (Калансуа) объявил о банкротстве. Согласно заявлению, клуб остался должен футболистам и сотрудникам клуба около 5 миллионов шекелей.

Следствие считает, что футболисты и сотрудники получали зарплату "по-черному" (наличными), а затем хотели получить помощь от Битуах Леуми.

Тайное расследование проводилось несколько месяцев. Выявлены факты, свидетельствующие о мошенничестве, подлоге, использовании фальшивых документов и подаче необоснованных претензий в Институт национального страхования.

Футболисты и руководство клуба вызваны в полицию на допрос.