Грузины в серии пенальти победили греков и вышли на Евро-2024

Сборная Грузии завоевала право выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который летом пройдет в Германии.

В серии послематчевых пенальти грузины победили греков 4:2.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

У греков пенальти не забили Анастасиос Бакасетас (Панатинаикос) (вратарь парировал мяч) и Георгиос Якумакис (Атланта Юнайтед) (пробил мимо). У грузин не забил Жорж Микаутадзе (Аякс, в этом сезоне на правах аренды играет за "Мец") (пробил мимо).