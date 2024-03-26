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Спорт

Грузины в серии пенальти победили греков и вышли на Евро-2024

время публикации: 26 марта 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 21:52
Грузины в серии пенальти победили греков и вышли на Евро-2024
AP Photo/Tamuna Kulumbegashvili

Сборная Грузии завоевала право выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года, который летом пройдет в Германии.

В серии послематчевых пенальти грузины победили греков 4:2.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 0:0.

У греков пенальти не забили Анастасиос Бакасетас (Панатинаикос) (вратарь парировал мяч) и Георгиос Якумакис (Атланта Юнайтед) (пробил мимо). У грузин не забил Жорж Микаутадзе (Аякс, в этом сезоне на правах аренды играет за "Мец") (пробил мимо).

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