Победителем Лиги конференций стала "Рома". Жозе Моуриньо установил рекорд
время публикации: | последнее обновление:
Первым в истории победителем Лиги конференций стала "Рома". В финале, состоявшемся в Тиране, римляне победили "Фейенорд" 1:0.
Голландский клуб потерпел первое поражение в розыгрыше турнира в финальном матче.
Жозе Моуринь установил рекорд. Он первым из тренеров сумел победить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
adv_10 m_ar_1
Голкипер сборной Израиля Офир Марсиано остался у голландцев в запасе.
Опасных моментов в первом тайме было немного. На 32-й минуте Манчини забросил мяч в штрафную. Защитники и вратарь сыграли несогласованно и Дзаньоло протолкнул мяч в сетку 1:0.
adv_11 incontent_1
Пропустив гол, голландцы кинулись отыгрываться и создавали моменты, но вот реализация их в этот вечер подвела. Да и не везло. Мяч несколько раз сотрясал штангу ворот "волков".
adv_12 m_ar_2
adv_13 m_end_ar_wwh
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 Мая 2022
Юниорский чемпионат Европы. В Нетании голландцы победили сборную Италии
Юниорский чемпионат Европы. В Нетании голландцы победили сборную Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 Мая 2022
Златан Ибрагимович перенес операцию. Он выбыл на 7-8 месяцев
Златан Ибрагимович перенес операцию. Он выбыл на 7-8 месяцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 Мая 2022
Юниорский чемпионат Европы. Французы победили немцев в серии пенальти и вышли в полуфинал
Юниорский чемпионат Европы. Французы победили немцев в серии пенальти и вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 Мая 2022
Лучшим тренером сезона в Премьер-лиге признан Юрген Клопп
Лучшим тренером сезона в Премьер-лиге признан Юрген Клопп
adv_14 ar_middle_wwh
adv_15 ar_middle_yandex
adv_16 ar_middle_mobile_yandex