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Спорт

Победителем Лиги конференций стала "Рома". Жозе Моуриньо установил рекорд

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Победителем Лиги конференций стала
AP Photo/Antonio Calanni

Первым в истории победителем Лиги конференций стала "Рома". В финале, состоявшемся в Тиране, римляне победили "Фейенорд" 1:0.

Голландский клуб потерпел первое поражение в розыгрыше турнира в финальном матче.

Жозе Моуринь установил рекорд. Он первым из тренеров сумел победить в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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Голкипер сборной Израиля Офир Марсиано остался у голландцев в запасе.

Опасных моментов в первом тайме было немного. На 32-й минуте Манчини забросил мяч в штрафную. Защитники и вратарь сыграли несогласованно и Дзаньоло протолкнул мяч в сетку 1:0.

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Пропустив гол, голландцы кинулись отыгрываться и создавали моменты, но вот реализация их в этот вечер подвела. Да и не везло. Мяч несколько раз сотрясал штангу ворот "волков".

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