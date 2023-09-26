Израиль получил право на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о предоставлении Израилю права на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров (до 19 лет) в 2027 году.
Стоит отметить, что это второй футбольный турнир такого ранга в Израиле. В 2013 году страна принимала Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года).
Напомним, что за последний год израильские юниоры и молодежь добились исключительных результатов на международных турнирах, завоевав серебро Чемпионата Европы (до 19 лет), бронзу Чемпионата Мира (до 20 лет) и четвертое место и билет на Олимпиаду в Париже (до 21 года).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 Июня 2012
Палестинцы: Израиль не имеет права проводить чемпионат Европы по футболу в 2013 году
Палестинцы: Израиль не имеет права проводить чемпионат Европы по футболу в 2013 году
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