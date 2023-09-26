adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
26 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.819 ₪ 4.049 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
26 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Спорт

    Израиль получил право на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Израиль получил право на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров
    AP Photo/Jon Super

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о предоставлении Израилю права на проведение Чемпионата Европы по футболу среди юниоров (до 19 лет) в 2027 году.

    Стоит отметить, что это второй футбольный турнир такого ранга в Израиле. В 2013 году страна принимала Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд (до 21 года).

    Напомним, что за последний год израильские юниоры и молодежь добились исключительных результатов на международных турнирах, завоевав серебро Чемпионата Европы (до 19 лет), бронзу Чемпионата Мира (до 20 лет) и четвертое место и билет на Олимпиаду в Париже (до 21 года).

    adv_12 m_ar_1

    adv_13 rimma_dw_d
    adv_14 rimma_dw_m
    adv_15 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 Июня 2012
    Палестинцы: Израиль не имеет права проводить чемпионат Европы по футболу в 2013 году
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1
    adv_21 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:32 Опрос 12-го канала ИТВ: "Ликуд" обходит "Махане Мамлахти", но коалиция все равно отстает
    21:53 Минздрав Армении подтвердил гибель не менее 125 человек в результате взрыва на топливном складе около Степанакерта
    21:23 Хакер обнулил долги жителей Газы за электричество
    21:08 Спикер Палаты общин Канады подал в отставку на фоне скандала вокруг чествования ветерана дивизии СС "Галичина"
    20:56 Из Нагорного Карабаха/Арцаха в Армению въехало 13550 вынужденных переселенцев
    19:13 ЦАХАЛ заявил о нанесении новых ударов по целям в Газе
    18:49 БПЛА ЦАХАЛа атаковал объекты ХАМАСа в секторе Газы
    17:56 СМИ: боевики устроили поджог около границы Газы на территории, контролируемой ЦАХАЛом
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom