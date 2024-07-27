Пулевая стрельба. Первую медаль Парижской олимпиады завоевала сборная Казахстана
время публикации: 27 июля 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 11:58
Первый комплект медалей Парижской олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров)
Сборная Казахстана завоевала бронзовые медали, победив немцев 17:5.
Первыми призерами Парижской олимпиады стали Александра Ле и Ислам Сатпаев.
Сборная Казахстана впервые с 1996 года завоевала олимпийскую медаль.
В финале встречаются стрелки из Южной Кореи и Китая.
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