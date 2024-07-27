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Пулевая стрельба. Первую медаль Парижской олимпиады завоевала сборная Казахстана

время публикации: 27 июля 2024 г., 11:51 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 11:58
Пулевая стрельба. Первую медаль Парижской олимпиады завоевала сборная Казахстана
AP Photo/Manish Swarup

Первый комплект медалей Парижской олимпиады был разыгран в пулевой стрельбе. В соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматической винтовки (расстояние 10 метров)

Сборная Казахстана завоевала бронзовые медали, победив немцев 17:5.

Первыми призерами Парижской олимпиады стали Александра Ле и Ислам Сатпаев.

Сборная Казахстана впервые с 1996 года завоевала олимпийскую медаль.

В финале встречаются стрелки из Южной Кореи и Китая.

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