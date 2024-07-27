Олимпиада. Регби-7. Сенсационная победа французов
время публикации: 27 июля 2024 г., 21:23 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 21:23
В первый день Парижской олимпиады сборная Франции завоевала первое золото. Сборная Франции по регби-7 сенсационно победила в финале действующих олимпийских чемпионов фиджийцев 28:7.
Французы прервали феноменальную олимпийскую серию сборной Фиджи из 17 побед подряд.
Вторую половину матча хозяева выиграли 21:0.
Бронзовые медали завоевали южноафриканцы, победившие австралийцев 26:19.
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