Олимпиада. Регби-7. Сенсационная победа французов

В первый день Парижской олимпиады сборная Франции завоевала первое золото. Сборная Франции по регби-7 сенсационно победила в финале действующих олимпийских чемпионов фиджийцев 28:7.

Французы прервали феноменальную олимпийскую серию сборной Фиджи из 17 побед подряд.

Вторую половину матча хозяева выиграли 21:0.

Бронзовые медали завоевали южноафриканцы, победившие австралийцев 26:19.