"Панатинаикос" разгромил "Реал" и стал победителем Евролиги

В Берлине состоялся финальный матч Евролиги. "Панатинаикос" в седьмой раз стал победителем турнира, разгромив в финале мадридский "Реал" 95:80.

"Реал" мощно начал матч и выиграл первую четверть 36:25.

После 20 минут 54:49.

Вторую половину матча уверенно выиграли греки. После 30 минут 64:61 в пользу "Панатинаикоса".

Защитник "Панатинаикоса" Костас Стукас набрал 24 очка.

Защитник греческого клуба Кендрик Нунн набрал 21 очко.