"Панатинаикос" разгромил "Реал" и стал победителем Евролиги
время публикации: 27 мая 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 06:29
В Берлине состоялся финальный матч Евролиги. "Панатинаикос" в седьмой раз стал победителем турнира, разгромив в финале мадридский "Реал" 95:80.
"Реал" мощно начал матч и выиграл первую четверть 36:25.
После 20 минут 54:49.
Вторую половину матча уверенно выиграли греки. После 30 минут 64:61 в пользу "Панатинаикоса".
Защитник "Панатинаикоса" Костас Стукас набрал 24 очка.
Защитник греческого клуба Кендрик Нунн набрал 21 очко.
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