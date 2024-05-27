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"Панатинаикос" разгромил "Реал" и стал победителем Евролиги

время публикации: 27 мая 2024 г., 06:29 | последнее обновление: 27 мая 2024 г., 06:29
"Панатинаикос" разгромил "Реал" и стал победителем Евролиги
AP Photo/Julio Cortez

В Берлине состоялся финальный матч Евролиги. "Панатинаикос" в седьмой раз стал победителем турнира, разгромив в финале мадридский "Реал" 95:80.

"Реал" мощно начал матч и выиграл первую четверть 36:25.

После 20 минут 54:49.

Вторую половину матча уверенно выиграли греки. После 30 минут 64:61 в пользу "Панатинаикоса".

Защитник "Панатинаикоса" Костас Стукас набрал 24 очка.

Защитник греческого клуба Кендрик Нунн набрал 21 очко.

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