Слалом на каноэ. Австралийская еврейка стала двукратной олимпийской чемпионкой

Чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке стала еврейка из Австралии Джессика Фокс, чемпионка Токийской олимпиады а слаломе на каноэ-одиночке.

Джессика Фокс -14-кратная чемпионка мира.Она дочь известных каноистов, выступавших на олимпийских играх: Ричарда Фокса (Великобритания) и Меган Фокс-Йерушалми (Франция).

Второе место заняла полька Клаудия Зволинська.

Бронзовую медаль завоевала британка Кимберли Вудс.