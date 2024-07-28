Слалом на каноэ. Австралийская еврейка стала двукратной олимпийской чемпионкой
время публикации: 28 июля 2024 г., 20:21 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 20:27
Чемпионкой Парижской олимпиады в слаломе на байдарке-одиночке стала еврейка из Австралии Джессика Фокс, чемпионка Токийской олимпиады а слаломе на каноэ-одиночке.
Джессика Фокс -14-кратная чемпионка мира.Она дочь известных каноистов, выступавших на олимпийских играх: Ричарда Фокса (Великобритания) и Меган Фокс-Йерушалми (Франция).
Второе место заняла полька Клаудия Зволинська.
Бронзовую медаль завоевала британка Кимберли Вудс.
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