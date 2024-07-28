Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Израиля проиграла итальянцам
время публикации: 28 июля 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 15:40
В Финляндии продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу. В матче второго тура израильтяне проиграли итальянцам 80:89.
Израильтяне выиграли первую четверть 25:20.
Но проиграли первую половину 45:47.
После 30 минут впереди итальянцы 65:59.
Самый результативный игрок матча израильтянин Бен Сараф (19 + 6 подборов + 7 передач).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июля 2024