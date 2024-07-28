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Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Израиля проиграла итальянцам

время публикации: 28 июля 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 15:40
Юниорский чемпионат Европы по баскетболу. Сборная Израиля проиграла итальянцам
AP Photo/Michael Conroy

В Финляндии продолжается юниорский чемпионат Европы по баскетболу. В матче второго тура израильтяне проиграли итальянцам 80:89.

Израильтяне выиграли первую четверть 25:20.

Но проиграли первую половину 45:47.

После 30 минут впереди итальянцы 65:59.

Самый результативный игрок матча израильтянин Бен Сараф (19 + 6 подборов + 7 передач).

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