Олимпиада. Маунтинбайк. Чемпионкой стала француженка

Чемпионкой Парижской олимпиады в кросс-кантри (маунтинбайк) стала пятикратная чемпионка мира Полин Ферран-Прево.

На 2.57 секунды отстала от нее американка Хэйли Баттен.

Бронзовую медаль завоевала шведка Дженни Риссведс.

Француженка Лоана Лекомб, серебряный призер чемпионата мира, упала в середине дистанции и не смогла продолжить гонку.