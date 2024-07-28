Олимпиада. Маунтинбайк. Чемпионкой стала француженка
время публикации: 28 июля 2024 г., 16:49 | последнее обновление: 28 июля 2024 г., 16:49
Чемпионкой Парижской олимпиады в кросс-кантри (маунтинбайк) стала пятикратная чемпионка мира Полин Ферран-Прево.
На 2.57 секунды отстала от нее американка Хэйли Баттен.
Бронзовую медаль завоевала шведка Дженни Риссведс.
Француженка Лоана Лекомб, серебряный призер чемпионата мира, упала в середине дистанции и не смогла продолжить гонку.
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