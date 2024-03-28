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Настольный теннис. Израильтянка стала победительницей паралимпийского Открытого чемпионата Польши

время публикации: 28 марта 2024 г., 08:32 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 08:32
Настольный теннис. Израильтянка стала победительницей паралимпийского Открытого чемпионата Польши
AP Photo/Fernando Vergara

Во Владиславово, Польша, проходит паралимпийский Открытый чемпионат Польши по настольному теннису.

Турнир - важный этап отбора на паралимпийские игры в Париже, возможность набрать рейтинговые очки. ITTF объявит обновленные рейтинги в начале апреля.

Израильтянка Каролина Табиб вышла в финал, победив теннисистку из Южной Кореи Сунджи Мун 6:11, 8:11, 12:10, 11:4, 12:10.

В финале она победила кореянку Янг А Юнг 11:4, 12:14, 11:8, 8:11, 11:4.

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