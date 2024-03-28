Умер известный футболист, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов
время публикации: 28 марта 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 18:10
На 76-м году жизни умер известный английский футболист Ларри Ллойд, сообщают британские СМИ.
Защитник был частью легендарных команд 1970-х годов: "Ливерпуля" Билла Шенкли (чемпион Англии 1973 года, обладатель Кубка УЕФА 1973 года) и "Ноттингем Форест" Брайана Клафа (чемпион Англии 1978 года, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА 1979 года).
Ларри Ллойд также выступал за клубы "Бристоль", "Ковентри" и "Уиган".
В 1980-е годы он тренировал "Уиган" (играющий тренер) и "Ноттс Каунти".
Когда Ларри Ллойд жил в Испании, он тренировал любительскую команду "Реал" (Марбелья).
Он работал на нескольких радиостанциях Ноттингема, комментируя матчи "Ноттингем Форест".
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