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Спорт

Умер известный футболист, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов

время публикации: 28 марта 2024 г., 18:04 | последнее обновление: 28 марта 2024 г., 18:10
Герд Мюллер (в светлом) и Ларри Ллойд в матче Кубка европейских чемпионов "Бавыария" - "Ливерпуль" в 1971 году
AP Photo

На 76-м году жизни умер известный английский футболист Ларри Ллойд, сообщают британские СМИ.

Защитник был частью легендарных команд 1970-х годов: "Ливерпуля" Билла Шенкли (чемпион Англии 1973 года, обладатель Кубка УЕФА 1973 года) и "Ноттингем Форест" Брайана Клафа (чемпион Англии 1978 года, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА 1979 года).

Ларри Ллойд также выступал за клубы "Бристоль", "Ковентри" и "Уиган".

В 1980-е годы он тренировал "Уиган" (играющий тренер) и "Ноттс Каунти".

Когда Ларри Ллойд жил в Испании, он тренировал любительскую команду "Реал" (Марбелья).

Он работал на нескольких радиостанциях Ноттингема, комментируя матчи "Ноттингем Форест".

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