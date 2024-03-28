Умер известный футболист, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов

На 76-м году жизни умер известный английский футболист Ларри Ллойд, сообщают британские СМИ.

Защитник был частью легендарных команд 1970-х годов: "Ливерпуля" Билла Шенкли (чемпион Англии 1973 года, обладатель Кубка УЕФА 1973 года) и "Ноттингем Форест" Брайана Клафа (чемпион Англии 1978 года, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА 1979 года).

Ларри Ллойд также выступал за клубы "Бристоль", "Ковентри" и "Уиган".

В 1980-е годы он тренировал "Уиган" (играющий тренер) и "Ноттс Каунти".

Когда Ларри Ллойд жил в Испании, он тренировал любительскую команду "Реал" (Марбелья).

Он работал на нескольких радиостанциях Ноттингема, комментируя матчи "Ноттингем Форест".