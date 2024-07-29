Олимпиада. Конный спорт. Золото завоевали британцы

Чемпионами Парижской олимпиады в конном спорте стали британцы. Они защитили титул олимпийских чемпионов.

Чемпионами стали Розалинд Картер, Том Макюэн и Лора Коллетт.

Британцы в пятый раз стали олимпийскими чемпионами.

На втором месте сборная Франции.

Японцы впервые с 1932 года завоевали медаль в командных соревнованиях конников - стали бронзовыми призерами.