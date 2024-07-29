Олимпиада. Конный спорт. Золото завоевали британцы
время публикации: 29 июля 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:03
Чемпионами Парижской олимпиады в конном спорте стали британцы. Они защитили титул олимпийских чемпионов.
Чемпионами стали Розалинд Картер, Том Макюэн и Лора Коллетт.
Британцы в пятый раз стали олимпийскими чемпионами.
На втором месте сборная Франции.
Японцы впервые с 1932 года завоевали медаль в командных соревнованиях конников - стали бронзовыми призерами.
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