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Олимпиада. Конный спорт. Золото завоевали британцы

время публикации: 29 июля 2024 г., 15:03 | последнее обновление: 29 июля 2024 г., 15:03
Олимпиада. Конный спорт. Золото завоевали британцы
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Чемпионами Парижской олимпиады в конном спорте стали британцы. Они защитили титул олимпийских чемпионов.

Чемпионами стали Розалинд Картер, Том Макюэн и Лора Коллетт.

Британцы в пятый раз стали олимпийскими чемпионами.

На втором месте сборная Франции.

Японцы впервые с 1932 года завоевали медаль в командных соревнованиях конников - стали бронзовыми призерами.

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