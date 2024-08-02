Олимпиада В медальном зачете лидируют китайцы. Израильтяне на 34-м месте
время публикации: 02 августа 2024 г., 23:33 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 23:38
В медальном зачете Парижской олимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 13 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей.
На втором месте французы (11 + 12 + 13), на третьем - австралийцы (11 + 6 + 5).
Сборная Израиля, завоевавшая 2 серебряные и одну бронзовую медали, занимает 34-е место. Израильтяне все медали завоевали в дзюдо.
Всего медали завоевали представители 53 сборных.
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