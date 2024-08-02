Олимпиада Дзюдо. Чемпионом стал легендарный Тедди Ринер
время публикации: 02 августа 2024 г., 19:03 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 19:08
Легендарный французский дзюдоист Тедди Ринер (весовая категория свыше 100 кг) стал чемпионом Парижской олимпиады.
В финале он победил действующего чемпиона мира корейца Ким Мин Чона.
Тедди Ринер - четырехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира.
Бронзовыми призерами стали Темур Рахимов (Таджикистан) и Алишер Юсупов (Узбекистан).
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