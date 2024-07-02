Кадетский чемпионат Европы по софтболу. Израильтянки проиграли британкам и победили турчанок

В Праге проходит кадетский женский чемпионат Европы по софтболу (спортсменки до 15 лет).

В первом матче сборная Израиля проиграла британкам 8:15. В параллельном матче бельгийки победили сборную Турции 10:6.

Во втором туре израильтянки победили турчанок 7:4. Британки разгромили сборную Бельгии 10:3.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Бельгии.