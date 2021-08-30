Израильский пловец Ами Дадаон установил мировой рекорд и завоевал "золото" Паралимпиады

20-летний израильский пловец Ами Омер Дадаон установил мировой рекорд на дистанции 200 метров вольным стилем (S4) и завоевал золотую медаль Паралимпийских игр.

Второй результат показал японец Такаюки Сузуки. На третьем месте россиянин Роман Жданов.

Это первое золотая и вторая медаль Дадаона на Паралимпиаде в Токио. Всего израильтяне завоевали уже семь медалей на этих Паралимпийских играх: четыре золотые, две серебряные, одну бронзовую.

Ами Омер Дадаон тренируется в Хайфе. Тренер: Яков Бенинсон. Другие подопечные того же тренера Ияд Шалаби и Марк Маляр ранее завоевали "золото" Паралимпиады в своих категориях.

Список израильских спортсменов, участвующих в Паралимпиаде в Токио

1. Александр Алексеенко (легкая атлетика)

2. Нина Городецки (бадминтон)

3. Надав Леви (бочча)

4. Эльхам Махамид Рузин (голбол)

5. Ноа Малка (голбол)

6. Галь Хамрани (голбол)

7. Ор Мизрахи (голбол)

8. Рони Охайон (голбол)

9. Лихи Бен Давид (голбол)

10. Паскаль Беркович (каякинг)

11. Полина Кацман (пауэрлифтинг)

12. Шмулик Даниэль (гребля)

13. Моран Самуэль (гребля), серебряная медаль

14. Симона Горен (гребля)

15. Ахиджа Клейн (гребля)

16. Барак Хацор (гребля)

17. Михаль Фейнблат (гребля)

18. Марлайна Миллер (гребля)

19. Дорон Шазири (стрельба)

20. Юлия Черной (стрельба)

21. Ами Дадаон (плавание), серебряная медаль, золотая медаль

22. Башар Халаби (плавание)

23. Ариэль Маляр (плавание)

24. Марк Маляр (плавание), две золотые медали, одна бронзовая

25. Ияд Шалаби (плавание), золотая медаль

26. Юлия Гордейчук (плавание)

27. Вероника Гиренко (плавание)

28. Эрель Халеви (плавание)

29. Каролин Табиб (настольный теннис)

30. Адам Бердичевский (теннис на колясках)

31. Гай Сасон (теннис на колясках)

32. Йоси Саадон (теннис на колясках)

33. Шрага Вейнберг (теннис на колясках)

Напомним, что на Паралимпийских играх в Рио де-Жанейро в 2016 году участвовали 30 израильских атлетов. Тогда израильтяне завоевали три бронзовые медали. Этого успеха добились: Моран Самуэль в одиночной гребле, Дорон Шазири в пулевой стрельбе и Инбаль Пезаро в плавании на 200 метров комплексным стилем (категория SM5).