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NEWSru.co.il :: Спорт30 января 2022 г., 16:22

Невероятная драма в Мельбурне: Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису

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Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. 30 января 2022 года, Мельбурн, Австралия Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. 30 января 2022 года, Мельбурн, Австралия Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. 30 января 2022 года, Мельбурн, Австралия

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису. Надаль победил россиянина Даниила Медведева в пяти сетах - 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Поединок продолжался более пяти часов.

Первые две партии выиграл Медведев. В третьей он мог закончить поединок на подаче противника, однако надаль спасся.

Четвертая и пятая партии проходили в равной борьбе. В пятой партии Надаль выигрывал со счетом 5:3, однако Медведев восстановил равновесие. Счет стал 5:5, но на финише Надаль был точнее. Он вновь взял подачу Медведева, а затем, уже на своей подаче, уверенно выиграл последний гейм.

Рафаэль Надаль вышел на корт Мельбурна после травмы, которая поставила под сомнение его участие в турнире. Однако испанец восстановился и решил играть. Итогом стал 21 титул в турнирах "Большого шлема". надаль второй раз одержал победу в Открытом чемпионате Австралии, дважды побеждал на Уимблдонском турнире, четырежды завоевывал титул победителя Открытого чемпионата США. Однако более всего титулов он завоевал на Открытом чемпионате Франции. Там он становился победителем не менее 13 раз.

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