В Пакистане продолжаются поиски двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:36
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Каракорум на территории Пакистана, сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.
Иницдент произошел 28 июля. Лаура вместе с напарником поднималась на пик Лайла.
На высоте примерно 5700 метров они попали под камнепад.
Напарник вызвал спасательные службы. Ведутся поиски.
Лаура Дальмайер - двукратная чемпионка олимпиады 2018 года, семикратная чемпионка мира.
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