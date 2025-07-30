В Пакистане продолжаются поиски двукратной олимпийской чемпионки Лауры Дальмайер

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Каракорум на территории Пакистана, сообщает "Медуза" со ссылкой на немецкие СМИ.

Иницдент произошел 28 июля. Лаура вместе с напарником поднималась на пик Лайла.

На высоте примерно 5700 метров они попали под камнепад.

Напарник вызвал спасательные службы. Ведутся поиски.

Лаура Дальмайер - двукратная чемпионка олимпиады 2018 года, семикратная чемпионка мира.