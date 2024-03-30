Гандбол. Обладатели Кубка Израиля: "Рамат а-Шарон" и "Апоэль" (Ришон ле-Цион)

Обладателем Кубка Израиля по гандболу впервые стал АС "Рамат а-Шарон". В финале, который состоялся в Тель-Авиве "Рамат а-Шарон" победил "Апоэль" (Ришон ле-Цион) 33:30.

Тренер "Рамат а-Шарона" Идан Маймон будучи игроком выступал за "Апоэль" (Ришон ле-Цион).

Обладателем женского Кубка Израиля по гандболу стал "Апоэль" (Ришон ле-Цион), победивший "Холон" 28:24.