Гандбол. Обладатели Кубка Израиля: "Рамат а-Шарон" и "Апоэль" (Ришон ле-Цион)
время публикации: 30 марта 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 09:11
Обладателем Кубка Израиля по гандболу впервые стал АС "Рамат а-Шарон". В финале, который состоялся в Тель-Авиве "Рамат а-Шарон" победил "Апоэль" (Ришон ле-Цион) 33:30.
Тренер "Рамат а-Шарона" Идан Маймон будучи игроком выступал за "Апоэль" (Ришон ле-Цион).
Обладателем женского Кубка Израиля по гандболу стал "Апоэль" (Ришон ле-Цион), победивший "Холон" 28:24.
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