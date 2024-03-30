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Начался верхний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Удаление на 6-й минуте. Победа южан

время публикации: 30 марта 2024 г., 18:38 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 18:49
Начался верхний плэй-офф чемпионата Израиля по футболу. Удаление на 6-й минуте. Победа южан
AP Photo/Antonio Calanni

В первом матче верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу беэр-шевский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы 2:1.

Южане занимают третье место. Команда из Хайфы отстает от них на 5 очков.

Матч проходил в Беэр-Шеве. Уже на шестой минуте хозяева остались в меньшинстве. Антонио Сефер удален за грязный подкат.

На 22-й минуте Алон Турджеман (прошлым летом перешел из хайфского "Апоэля" в беэр-шевский) открыл счет 1:0.

На 55-й минуте Гай Меламед (в 2017-18 годах игрок беэр-шевского "Апоэля") сравнял счет 1:1.

На 77-й минуте после подачи углового Артур Шушеначев забил победный гол 2:1.

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