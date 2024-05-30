Mare Nostrum. Анастасия Горбенко побила два рекорда Израиля

Лучшая пловчиха Израиля Анастасия Горбенко установила два рекорда Израиля. Она принимает участие в турнире Mare Nostrum, который проходит в Барселоне.

Дистанцию 200 метров на спине она преодолела за 2 минуты 8.54 секунды. Анастасия Горбенко почти на 2 секунды улучшила национальный рекорд, установленный Авив Барзилай два года назад (2 минуты 10.42 секунды).

Она выиграла этап турнира и выполнила олимпийский критерий. Ранее Анастасия завоевала право выступить на олимпиаде на дистанциях 200 и 400 метров комплексным стилем.

На дистанции 200 метров комплексным стилем Анастасия на 8 сотых улучшила рекорд, установленный ею на прошлой неделе - 2 минуты 8.55 секунды.