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Mare Nostrum. Анастасия Горбенко побила два рекорда Израиля

время публикации: 30 мая 2024 г., 08:17 | последнее обновление: 30 мая 2024 г., 08:17
Mare Nostrum. Анастасия Горбенко побила два рекорда Израиля
AP Photo/Lee Jin-man

Лучшая пловчиха Израиля Анастасия Горбенко установила два рекорда Израиля. Она принимает участие в турнире Mare Nostrum, который проходит в Барселоне.

Дистанцию 200 метров на спине она преодолела за 2 минуты 8.54 секунды. Анастасия Горбенко почти на 2 секунды улучшила национальный рекорд, установленный Авив Барзилай два года назад (2 минуты 10.42 секунды).

Она выиграла этап турнира и выполнила олимпийский критерий. Ранее Анастасия завоевала право выступить на олимпиаде на дистанциях 200 и 400 метров комплексным стилем.

На дистанции 200 метров комплексным стилем Анастасия на 8 сотых улучшила рекорд, установленный ею на прошлой неделе - 2 минуты 8.55 секунды.

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