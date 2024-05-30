Победителем Лиги конференций стал "Олимпиакос"

В Афинах состоялся финал Лиги конференций. Впервые в истории греческий клуб стал победителем еврокубков. "Олимпиакос" в дополнительное время победил "Фиорентину" 1:0.

В первом тайме зрители увидели атакующий футбол. Немного опаснее действовали итальянцы.

Первый опасный момент создали хозяева. На 4-й минуте Поденсе пробил в дальний угол. Вратарь выручил "Фиорентину".

Затем дважды из пределов штрафной бил Боннавентура. Дзопакис сумел парировать.

Во втором тайме соперники больше внимания уделили обороне и создали по одному опасному моменту. На 69-й минуте Дзопакис парировал мяч после опасного удара Куаме.

На 80-й минуте после навеса со штрафного Иборра пробил головой. Мяч пролетел рядом со штангой ворот гостей.

На 96-й минуте Стефан Йоветич (в 2008-13 годах игрок "Фиорентины") нанес опасный удар. Голкипер "фиалок" в прыжке парировал мяч. На 116-й минуте Эсса навесил. Эль-Кааби опередил защитника и с линии вратарской отправил мяч в сетку 1:0.