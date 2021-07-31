Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля победила россиян и завоевала бронзовую медаль
Смешанная сборная Израиля по дзюдо завоевала бронзовую олимпийскую медаль в командном турнире, победив в матче за третье место россиян 4:1.
В первой схватке Гили Шарир проиграла Мадине Таймазовой.
Затем израильтяне победили в четырех схватках:
Саги Муки – Михаил Игольников
Раз Гершко – Александра Бабинцева
Петр Пальчик – Тамерлан Башаев
Тимна Нельсон-Леви – Дарья Межецкая.
В первой схватке израильтяне победили итальянцев, затем уступили французам. В утешительной схватке наша команда победила бразильцев и получила право сразиться за медаль.
Напомним, это уже вторая олимпийская медаль сборной Израиля в Токио. Первую медаль Олимпиады для сборной Израиля завоевала Авишаг Семберг (тхэквондо, весовая категория до 49 кг). В поединке за бронзу она победила турчанку Рукие Йылдырым 27:22.
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