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NEWSru.co.il :: Спорт31 июля 2021 г., 12:36

Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля победила россиян и завоевала бронзовую медаль

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Олимпиада. Дзюдо. Сборная Израиля победила россиян и завоевала бронзовую медаль

Смешанная сборная Израиля по дзюдо завоевала бронзовую олимпийскую медаль в командном турнире, победив в матче за третье место россиян 4:1.

В первой схватке Гили Шарир проиграла Мадине Таймазовой.

Затем израильтяне победили в четырех схватках:

Саги Муки – Михаил Игольников

Раз Гершко – Александра Бабинцева


Петр Пальчик – Тамерлан Башаев

Тимна Нельсон-Леви – Дарья Межецкая.

В первой схватке израильтяне победили итальянцев, затем уступили французам. В утешительной схватке наша команда победила бразильцев и получила право сразиться за медаль.

Напомним, это уже вторая олимпийская медаль сборной Израиля в Токио. Первую медаль Олимпиады для сборной Израиля завоевала Авишаг Семберг (тхэквондо, весовая категория до 49 кг). В поединке за бронзу она победила турчанку Рукие Йылдырым 27:22.

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