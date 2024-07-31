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Олимпиада. Футбол. Израильтяне проиграли и вылетели

время публикации: 31 июля 2024 г., 00:14 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 00:14
Олимпиада. Футбол. Израильтяне проиграли и вылетели
AP Photo/Jeremias Gonzalez

Завершился групповой этап мужского футбольного олимпийского турнира. Последними в четвертьфинал вышли сборные Японии и Парагвая.

Итоговое положение. Япония 9 очков, Парагвай 6 , Мали, Израиль по 1.

Парагвай - Мали 1:0

Победный гол на 5-й минуте забил Марсело Фернандес (Либертад).

Израиль - Япония 0:1

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Мао Хосоя (Касима Рейсол).

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