Олимпиада. Футбол. Израильтяне проиграли и вылетели
время публикации: 31 июля 2024 г., 00:14 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 00:14
Завершился групповой этап мужского футбольного олимпийского турнира. Последними в четвертьфинал вышли сборные Японии и Парагвая.
Итоговое положение. Япония 9 очков, Парагвай 6 , Мали, Израиль по 1.
Парагвай - Мали 1:0
Победный гол на 5-й минуте забил Марсело Фернандес (Либертад).
Израиль - Япония 0:1
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Мао Хосоя (Касима Рейсол).
Ссылки по теме